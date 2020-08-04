Sosyal medyadan MHP lideri Bahçeli'yi hedef alan avukata şok!

Avukat İsrafil Kumbasar (Yeyin), geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında "Şu Devlet Bahçeli'ye korona bağışlayacak bir hayırsever yok mu?" şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşım sonrası Avukat Kumbasar, savcılığa ihbar edildi.

"SALDIRYA UĞRADIM PSİKOLOJİM BOZULDU"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konula ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kumbasar, "Bahçeli hakkında zaman zaman köşe yazılarımda partisini iyi yönetemediği şeklinde eleştirilerde bulunuyordum. Bu eleştirilerden dolayı saldırıya uğradım. Saldırının vermiş olduğu psikoloji ile mesajları attım. Herhangi bir hakaret kastım yoktur" dedi.

2,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, Kumbasar'ın ifadesi sonrası Devlet Bahçeli'ye yönelik atılan mesajlarda hakaret içerikli sözler tespit edildiği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçundan 2,5 yıla kadar hapsi istenen İsrafil Kumbasar'ın attığı mesajları internet ortamında ve belirsiz sayıda kişinin ulaşabileceği şekilde paylaştığı anlatıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

ATAKAN IRMAK/SABAH