03 Ağustos 2020, Pazartesi
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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi gözaltında

’da güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 2 ilçede gerçekleştirilen operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda uyuşturucu ve para ele geçirildi. Şüphelilerden 5’i emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 03.08.2020
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İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi gözaltında

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe ve Kağıthane ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 5 kilo 140 gram skunk, 83 gram toz esrar, 46 adet alüminyum folyo içerisinde daralı ağırlığı 39 gram gelen ot esrar, 1adet kurusıkı tabanca, 1 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet cep telefonu,
28.050 Dolar, 36.155 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH

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