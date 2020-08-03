FETÖ'cü işadamının ortağından itiraf!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, şüpheli Dokuyucu'nun DYC Dış Ticaret Mühendislik İnşaat Ltd. Şirketi'nin yöneticisi ve sahibi olduğu kaydedildi. Sevk yazısında, Dokuyucu'nun ortağı Suha P.'nin de ifadesine yer verildi. Suha P., iş ortağı Hakan Dokuyucu'nun FETÖ mensubu olduğunu, bu şahsın FETÖ'nün Türkmenistan yapılanmasıyla ilişkisi bulunduğunu ifade etti.

Suha P., Selim Yılmaz'ın kendisine Türkmenistan FETÖ yapılanmasında yer alan ve Aydın Hoca olarak mailde adı geçen Aydın Panayır isimli terör örgütü mensubunun Türkmenistan'dan Türkiye'ye terör örgütü adına 'kayıt dışı' paraları gizli bir şekilde getirdiklerini söylediğini anlattı. Gelen paraların Airport AVM'nin sahibi Mahmut Kubilay Erdem'de toplandığını ve onun üzerinden terör örgütü adına kullanıldığını söylediğini belirtti. Suha P., Erdem'in 2016 yılında yurtdışına kaçan firari kişi olduğunu kaydetti.





Hakan Dokuyucu