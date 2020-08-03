MİT’in sınır ötesindeki yerel istihbarat unsurları iki kat arttı

YEREL İSTİHBARAT UNSURLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN KABUSU

MİT'in son birkaç ayda yurtdışında yaptığı başarılı operasyonlarda bölgedeki yerel istihbarat unsurlarındaki artışın önemli etkisi olduğu ifade ediliyor. Terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın da örgütün iletişim kanallarından MİT'in çalışmaları karşısındaki çaresizliği itiraf ettiği öğrenildi. Terörist Karayılan'ın sert tedbirler alınacağını duyurarak, örgüt üyelerini tehdit ettiği bildirildi. Terör örgütün başta Kandil olmak üzere ve terör kamplarında bile güvenli hissetmediği, üst düzey teröristlerin sürekli olarak gizlendiği, örgüt üyeleriyle iletişim kurmadığı belirtildi.