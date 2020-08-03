CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi park alanlarını satışa çıkardı

12 Ağustos'ta Emlak Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan her iki ihalenin saat 11.00'da Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu. Açık teklif artırma usulü ile yapılacak ihalede Fatih'te bulunan alan için muhammen bedel olarak 328 bin 640 TL, Beyoğlu'nda bulunan alan için ise 573 bin 750 TL belirlendi. Bölgede oturanların nefes alma imkanı bulduğu alanları en yüksek teklifi veren isteklilerin alacağı görüldü. İBB'nin şu ana kadarki borçlanmasının 15 milyar TL'yi bulduğu ifade edildi.

Sabah