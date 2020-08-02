02 Ağustos 2020, Pazar
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Ege'ye çıkarma! O ülke ile ortak eğitim...

Son dakika haberine göre; , Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS Alvaro de Bazan ve Yıldırım fırkateynleri arasında 'de deniz eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 02.08.2020
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Ege'ye çıkarma! O ülke ile ortak eğitim...

Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli Türk ve İspanyol fırkateynleri ile hücumbotlarının Denizi'nde eğitim icra ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) emrinde görevli İspanyol ESPS ALVARO DE BAZAN ve YILDIRIM fırkateynleri ile TCG DOĞAN ve TCG MARTI hücumbotları arasında 30 Temmuz'da Kuzey Ege'de deniz eğitimleri icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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