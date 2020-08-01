İstanbul barajları alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 57,85 olarak ölçüldü.

Son 10 yılın verilerine göre, temmuz ayında barajlardaki doluluk oranı en yüksek 2011'de yüzde 78,91 olarak ölçülürken, en düşük seviyeyi de 2014'te yüzde 19,22 ile yaşadı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 57,85'le en düşük ikinci seviyede kaldı. Yine son 15 günün verilerine göre, yağış görülmeyen İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 61,34'ten yüzde 57'lere geriledi.