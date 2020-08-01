DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından binlerce adayın katılımıyla yapılan Dikey Geçis Sınavı (DGS) bu sene 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav giriş belgelerinin çıktısını almak için araştırma yapıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

DGS sınavı 9 Ağustos saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak.