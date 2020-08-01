DGS sınav belgesi sorgulama tıkla! DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu?
DGS sınav yerleri açıklandı mı? Önlisans eğitimlerini tamamlayarak lisans eğitimi almak isteyen binlerce aday Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ter dökecek. ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı öncesi adaylar, sınava girecekleri bina ve salon numaralarının yer aldığı giriş belgesi erişime açıldı. Açıklamanın ardından adaylar DGS sınav giriş belgelerini görüntülüyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından binlerce adayın katılımıyla yapılan Dikey Geçis Sınavı (DGS) bu sene 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. DGS sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Sınava kısa süre kalması nedeniyle adaylar sınav giriş belgelerinin çıktısını almak için araştırma yapıyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav giriş yerleri 2020 belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
DGS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
DGS sınavı 9 Ağustos saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra sınav bina ve salonlarına adaylar alınmayacak.
DGS'DE ADAYLARA KAÇ SORU SORULACAK, NE KADAR SÜRE VERİLECEK?
DGS'de adaylara 120 soru sorulurken 150 dakika süre tanınacak. Bu da yaklaşık olarak her soru için bir buçuk dakika anlamına geliyor.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS sonuçlarının 9 Eylül tarihinde erişime açılması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.