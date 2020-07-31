Türkeş'in kabrini ziyaret eden Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, dış politikada çok yönlü bir mücadele sürdürmekte ve başta komşular olmak üzere toplumu iknada başarılı olmaktadır. Türkiye'nin her ne kadar yalnız kalması için çaba gösterenler olsa da ülkemiz bu konuda da üstün gayretleriyle sonuç almaya artık ulaşmış bulunmaktadır." dedi.

BAYRAM BURUK GEÇİYOR

Ziyaretin ardından, İslam aleminin ve büyük Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların bayramı buruk geçirdiğini söyledi.

Merhum Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret eden Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Bahçeli, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu ve başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının üstün gayretiyle Kovid-19 ile mücadelede dünyada önemli bir başarıya ulaştığını vurguladı.

Salgınla mücadele konusunda vatandaşları uyaran Bahçeli, "Bu bayramda geçmiş döneme göre milletçe hüzünlüyüz. Bayramı coşkuyla kutlama arzumuz gelecek senelere bırakılmıştır. Buna salgın sebebiyle mecburuz. Vatandaşlarımızın bayram süresince çok dikkatli olmalarını, bayramlaşmalara da hassasiyet göstermelerini ve salgını önlemede çaba göstermelerini Cenabı Allah'tan diliyoruz." dedi.