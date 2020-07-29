29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Akdeniz’de son durum! Oruç Reis açığa demirledi

açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren , önceki gece demir attığı Limanı'ndan çıkarak açık denize demirledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2020
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Son dakika: Akdeniz’de son durum! Oruç Reis açığa demirledi

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor.

Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı.

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

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