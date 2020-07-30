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Son dakika: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde, 4 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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