Sakarya Kurban Bayramı namaz saati 2020! Sakarya bayram namaz saat kaçta kılınacak? 31 Temmuz...

BAYRAM NAMAZI UYARISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Metintaş, yaptığı yazılı açıklamada, bayram namazının önemli ve en fazla kitlesel katılımın olduğu dini vecibelerden biri olduğunu belirtti.

Toplumun bir arada bulunduğu ortamlarda virüsün yayılma oranının artığını vurgulayan Metintaş, bundan dolayı önlemlerin artırılması gerektiğini aktardı.