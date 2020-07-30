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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu, Irak'ta bulunan 5 örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor.

Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucunda, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünden teslim olmalarının artarak devam edeceği belirtildi.

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