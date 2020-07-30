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Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi

Son dakika gelen habere göre; , 'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

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Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt partisinden ihraç edildi

MHP Disiplin Kurulu Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u parti üyeliğinden çıkardı.

MHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

21.07.2020 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Ordu İli Altınordu İlçesi üyesi ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddesinin "Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı" 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir.

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