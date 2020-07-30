Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz

"2'NCİ SENARYO HEM UZAKTAN HEM YÜZ YÜZE EĞİTİM"



Bir diğer senaryoda yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin bir arada yürütülmesinin öngörüldüğünü anlatan Selçuk, "Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz. Bir başka senaryomuz okulların şehir bazlı olarak açılıp açılamayacağına ilişkin. Okullar şehirlere göre açılırsa diğer şehirlerin telafi programları nasıl ayarlanır, öğretmen eğitimleri nasıl çalışılır? Burada okulların tam olarak açılması ve tüm öğrencilerin okula devam etmesi senaryosunu birinci, yarı zamanlı açılmasıyla ilgili kısmı ikinci, şehir bazlı açılmasıyla üçüncü senaryodan bahsediyor isek, dördüncü senaryo olarak da okulların hiç açılmaması, tamamen uzaktan eğitimle sürecin devam ettirilmesi senaryosundan bahsedilebilir. Bize düşen hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yapmaktır ve bunu da istişare ile danışarak uzmanlarla, bilim insanlarıyla beraber çalışarak yapıyoruz" diye konuştu.



"ÖNCELİĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI"



31 Ağustos Pazartesi günü ilk ders zili çaldığında okulların kapılarını sağlıklı bir şekilde açmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, "Bizim önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı. Bunu da ön şart olarak değerlendiriyoruz. Hangi senaryo nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında tüm verilerin ortaya konulması suretiyle bir karar ortaya çıkacaktır" dedi.