Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı?
Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Cami'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanırken, bayram namazında açık olup olmayacağı merak ediliyor. Cuma namazı sonrası cemaat, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması coşkuyla karşılandı. Binlerce kişi bayram namazında Ayasofya'nın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde önümüzdeki hafta bayram namazının da kılınması bekleniyor.
AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?
yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı. Ayasofya Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta kılınan cuma namazı öncesi sela ve tekbirlerle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Bu yılki Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazının Ayasofya Camii'nde kılınması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Yeni detaylar anında sabah.com.tr'de yer alacak.