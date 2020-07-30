Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması coşkuyla karşılandı. Binlerce kişi bayram namazında Ayasofya'nın açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ayasofya'da bayram namazı kılınacak mı? Ayasofya Kurban Bayramı'nda açık mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunarak, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 imam ve 5 müezzin arkadaşımızı inşallah Ayasofya Camisi'ne atıyoruz." dedi. 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde önümüzdeki hafta bayram namazının da kılınması bekleniyor.