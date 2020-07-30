30 Temmuz 2020, Perşembe
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Mehmetçik Tel Abyad'da 5 el bombası ele geçirdi

'nin bölgesinde güvenlik çalışmalarına devam eden , daha önceden PKK'nın karargah olarak kullandığı bir eve girdi. , söz konusu evde PKK'ya ait 5 el bombası ele geçirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Mehmetçik Tel Abyad'da 5 el bombası ele geçirdi

Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen 'nin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin daha önce karargâh olarak kullandığı evde 5 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'nin faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Tel Abyad'da, Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü tarafından karargâh olarak kullanılan evde bomba ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramalarda, 5 savunma tipi el bombası, 22 elektrikli kapsül, 28 kapsül ateşleyicisi, elektrik güç ünitesi ve çok sayıda bilgisayar malzemesi ele geçirildi.

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