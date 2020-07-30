Esnaf bayram edecek! Talep yüzde 20 arttı...

Sosyal mesafe kurallarına uymak isteyen vatandaş hayvan pazarları yerine marketlerin hazırladıkları kurban paketlerine yöneldi. Kurban paketlerine talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10-15 arasında artış gösterdi. Bayrama özel ekstra indirim yapanlar da oldu. CarrefourSa, kurban paketini bayramın dördüncü günü almak isteyenler için 1.790 lira olan hisse paketini 1.690 liraya indirdi. Kurbanlık alımlarında ise vatandaş ağırlıklı olarak küçükbaş hayvanı tercih etti. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, "Tarım Bakanlığı verilerine göre, kurbanlık hayvan varlığımız 3.6 milyon küçükbaş ve 1.2 milyon büyükbaş. Geçmiş yıllara bakacak olursak vatandaşımızın kurbanlık olarak küçükbaş hayvanı tercih ettiğini görüyoruz" dedi.