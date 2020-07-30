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Eskişehir Kurban Bayramı namaz saati 2020! Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 31 Temmuz...

kılınacak? için artık sayılı saatler kaldı. Eskişehir bayram namaz saati tarafından açıklandı. Kurban Bayramı namazını kılmak isteyen Eskişehirli vatandaşlar, namaz saatini araştırmaya başladı. Peki, Eskişehir Kurban Bayramı namaz saati 2020! kılınacak? 31 Temmuz...

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Eskişehir Kurban Bayramı namaz saati 2020! Eskişehir bayram namazı saat kaçta kılınacak? 31 Temmuz...

namaz saati 2020! kılınacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. , 81 il için namaz saatlerini açıkladı. Belirlenen namaz saatlerinde binlerce kişi camilere akın edecek. Peki, Eskişehir Kurban Bayramı namaz saati 2020! saat kaçta kılınacak? 31 Temmuz...

ESKİŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre 06:29 olarak belirlendi.

Buna göre il genelinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.

Eskişehir bayram namazı saati sonrasında kurban ibadeti gerçekleştirecek olanlar koronavirüs tedbirlerine uyarak kurbanlarını kesecek ve dağıtım işlemini yapacaklar.

KADINLARA BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Diyanet'in konuyla ilgili açıklamaları şöyle: İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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