Kurban keserken nelere dikkat edilmeli? Kurban kestikten sonra kılınan namaz nedir, kaç rekat?

Bu namaz iki rekat olup,1.rekatte- fatihadan sonra "inna A'tayna" (kevser suresi.

2.rekatte-Fatihadan sonra" kul hüvellahü ehad"(ihlas suresi)

okunur.

Namazdan sonra:

"Allahümme hazel-kebşü, (ev haze'lbakaru,ev hazel-ma'zü)minke ve leke ve ileyke.Fetekabbel min İbrahime Halilike ve ismaile zebnihıke ve Muhammedin habibike bifazlike ve cu'dikeve keremike ya ekramel-ekramin" duasını okuyup dünyevi ve uhrevi hacetler dileyebilir.

Kurban kesen kişinin yapması gerekenler nelerdir? Kurban kestikten sonra kılınan namaz kaç rekat?

Manas: "Ya Rabbi, bu koyun (veya sığırveya keçi ne kesildiyse)senden, rızan için sanadır.Lutfunla ve kereminle Halilin İbrahim 8a.s.) ve zebihin (kurbanın) İsmail a.s.'dan ve Habibin Muhammed (s.a.v.)'den kabul ettiğin gibi kabul et.Fazlın ,keremin ve lütfunla,ey ekramel ekramin...