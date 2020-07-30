Bursa bayram namazı saati 2020: Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Bursa ezan saatleri il genelinde bayram namazının ne zaman kılınacağını gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde camilere akın edecek binlerce kişi namaz ibadetini yerine getirecek. Ardından bayramlaşma ve kurban kesimi gerçekleşecek. Peki, Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri paylaşımına göre Bursa bayram namazı vakti 06:34 olarak belirlendi.

Buna göre il genelinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan kişiler belirtilen saatlerde camilerde namazlarını kılabilecek.

Bursa bayram namazı saati sonrasında kurban ibadeti gerçekleştirecek olanlar koronavirüs tedbirlerine uyarak kurbanlarını kesecek ve dağıtım işlemini yapacaklar.