Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, tekbir getirilir? İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Kurban keserken hangi dualar okunur? Müslüman alemi için önemli olan mübarek Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler arasında kurban kesmek yer alıyor. Bayram namazı sonrasında binlerce kişi kurbanını kesecek. Kurban kesimi yapılırken okunacak dualar, nasıl niyet edileceği ve ayetler araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, vekalet alınır? İşte dikkat edilmesi gerekenler...
Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, vekalet alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram namazı sonrasında binlerce mumin kurbanlarını kesmek için kollarını sıvadı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, dini kurallara göre kesim işlemini yapacak. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, vekalet alınır? İşte dikkat edilmesi gerekenler...
KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?
Müslümanlar Kurban Bayramı'na girmenin mutluluğunu yaşarken, kurbanlıklarını islamı usüllere göre kesmek için kolları sıvadı. Müminler Diyanet bilgisi ile İslami usullere uygun olarak ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek istiyor.
KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR
Kurban edilecek hayvan, yüzü kıbleye gelecek şekilde eziyet edilmeden yatırılır, gerekiyorsa ayakları bağlanır ve aşağıdaki şu dua okunur.
Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durularak şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:
(el-En'âm, 79)
Okunuşu: "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
Anlamı:"Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim."
(el-En'âm, 162)
Okunuşu: "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn."
Anlamı: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."
Bu ayetlerden sonra,
Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.
Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.
Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.