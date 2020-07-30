Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, vekalet alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram namazı sonrasında binlerce mumin kurbanlarını kesmek için kollarını sıvadı. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar, dini kurallara göre kesim işlemini yapacak. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken nasıl niyet edilir, vekalet alınır? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

KURBAN KESERKEN NASIL NİYET EDİLİR?

Müslümanlar Kurban Bayramı'na girmenin mutluluğunu yaşarken, kurbanlıklarını islamı usüllere göre kesmek için kolları sıvadı. Müminler Diyanet bilgisi ile İslami usullere uygun olarak ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmek istiyor.