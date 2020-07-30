İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
OGM işçi alımı başvuru tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'ne 700 işçi alımı yapılacak. Yayımlanan ilanda başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı bilgisi paylaşıldı. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...
İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvuruların detayları açıklandı. Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacak. Peki, İŞKUR OGM işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları...
OGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
OGM işçi alımı başvuruları 4-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında İŞKUR üerinden gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacak.
OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.
İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.