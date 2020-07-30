30 Temmuz 2020, Perşembe
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 12 ilde çıkan 19 yangın hakkında bilgi verdi

Son dakika haberleri... ve , bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, 'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2020
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 12 ilde çıkan 19 yangın hakkında bilgi verdi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

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