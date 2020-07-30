Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli 12 ilde çıkan 19 yangın hakkında bilgi verdi
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün 12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'inin kontrol altına alındığını, 3'ünün söndürüldüğünü, Çanakkale'deki yangını ise kontrol altına alma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.
Detaylar gelecek...