MSB duyurdu: Midilli Adası yakınında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de görevli TCG Karaburun tarafından, 28 Temmuz tarihinde Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı" denildi.









