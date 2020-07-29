29 Temmuz 2020, Çarşamba
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MSB duyurdu: Midilli Adası yakınında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Midilli Adası doğusundaki botta tespit edilen 26 düzensiz göçmenin, TCG Karaburun gemisi tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020
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MSB duyurdu: Midilli Adası yakınında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Görev Birliği-1'de görevli TCG Karaburun tarafından, 28 Temmuz tarihinde Midilli Adası doğusunda tespit edilen bottaki 26 düzensiz göçmenin sağ olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılması sağlandı" denildi.




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