Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ediği biliniyor. Arefe günlerinde ise yarım gün resmi tatil ilan ediliyor. Kargo göndermek veya bekleyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? PTT arefe günü açık mı, kapalı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün tatil olmasından dolayı öğleden sonra PTT kapalı olacak.