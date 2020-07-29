Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? PTT arefe günü açık mı, kapalı mı?
Kargolar arefe günü çalışıyor mu? Arefe günü kargoların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Bu sene kurban bayramı 31 Temmuz perşembe gününe denk geliyor. Genellikle resmi tatillerde kamu kurumları kapalı olurken, kargoların yarım gün açık olması bekleniyor. Kargo göndermek veya bekleyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? PTT arefe günü açık mı, kapalı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil ediği biliniyor. Arefe günlerinde ise yarım gün resmi tatil ilan ediliyor. Kargo göndermek veya bekleyen vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Kargolar arefe günü çalışıyor mu? 30 Temmuz yarın kargolar açık mı? PTT arefe günü açık mı, kapalı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
PTT AREFE GÜNÜ AÇIK MI?
Arefe günü yarım gün tatil olmasından dolayı öğleden sonra PTT kapalı olacak.
AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
PTT kargo, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 08:30'da açılır ve saat 17:00'de kapanır. PTT personelleri 12:30'dan 13:30'a kadar öğle molası yapar.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Aras kargo hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve 18:00'da kapanıyor. Hafta sonu Cumartesi günü saat 09:30'da açılan Aras kargo, 15:00'te kapanıyor.
YURT İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Yurt içi kargo da hafta içi saat 09:00'da açılıyor ve saat 18:00'de kapanıyor. Yurt içi kargo cumartesi günü de 09:00'dan 13:00'e kadar açık, pazar ise kapalı.