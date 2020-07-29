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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli  Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 29.07.2020 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
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MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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