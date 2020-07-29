MSB duyurdu: Zeytin Dalı bölgesinde 3 terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.