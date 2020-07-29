AÖL 3. dönem sınavları olacak mı? 2020 AÖL 3. dönem kayıt yenileme başvuru alınacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için müjdeli haber geldi. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 3. dönem sınavlarının yapılıp yapılmayacağı ve kredi durumlarının ne olacağı sorusu yanıt buldu. Peki, 2020 AÖL 3. dönem sınavı olacak mı? Açık lise 3. dönem kayıt yenileme ne zaman? İşte tüm detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVI OLACAK MI?

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin salgın döneminde yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi, yeni eğitim öğretim yılı kayıtları ve yüz yüze eğitim uygulamalarının zamanında başlatılabilmesi için açık öğretim okullarının 3. dönem sınavları yapılmış kabul edilerek öğrencilerin 3. dönem kayıt yenilemeleri otomatik olarak yapılarak bir dönemde alabilecekleri toplam ders sayısı kadar ders atanacak ve otomatik olarak atanan bu derslerden öğrenciler başarılı sayılacak.

Millî Eğitim Bakanlığının sunduğu bu imkândan; açık öğretim okullarında kayıtlı 3. dönem sınavlarına katılma şartını taşıyan yurt içi ve yurt dışındaki öğrenciler faydalanacak.