Son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2020? e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sıralaması!
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2020? Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili beklenen son dakika açıklamasını yaptı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağı mülakat sonuçları açıklandı. Binlerce öğretmen adayı e-Devlet üzerinden mülakat sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2020? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sıralaması...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2020? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanla beklenen açıklama geldi. MEB tarafından son dakika olarak yapılan açıklamada 2020 yılı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama sonuçlarını adaylar e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı 2020? e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sıralaması...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklandı. MEB son dakika duyurusu yaparak sonuçların ilan edildiğini belirtti.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliği branşından 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.
Milli sporcular ve engellilerin sözleşmeli öğretmenlik için başvuruları da 15-19 Haziran'da alınacak.
SÖZLÜ SINAVDA NELERE BAKILDI VE KAÇ PUAN VERİLDİ?
Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir.
Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde bulunabilir.
Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir.
Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini ifade eder.
Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar.
Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır.
Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı şekilde ayarlar.
Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim olabilmektedir.
Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar.
Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir.
Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir, teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar konuyla tutarlılık arz eder.
Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla ilişkilendirerek ifade eder.
Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir.
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır.
Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında dengeli ve uyumludur.
Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan, heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir.