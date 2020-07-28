Son dakika: MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları (sözlü sınav) açıklandı!

MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmen olabilmek için başvurularını gerçekleştiren adaylar mülakat aşamasındaki sonuçları öğrenmeye başladı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte elde ettikleri puanlara göre tercihlerini gerçekleştirecek olan öğretmenler yeterli puanları almaları halinde sözleşmeli öğretmen olarak görev alacaklar. İşte sonuçlarla ilgili bilinmesi gerekenler…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB atama takvimi içerisinde paylaştığı bilgilerde sonuçların 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. Saatle ilgili resmi bir açıklama olmasa da sonuçlar öğlen saatlerinde erişime açıldı. Bugün açıklanan sonuçlar için gözler MEB'in resmi internet adreslerine yönelmişti.

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MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sözlü sınavlara ilişkin sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. TC kimlik numaraları ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlara açıklandığı anda ulaşabilecekler.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Öğretmen adayları, sonuçları

e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.



👉 https://t.co/K0XNZm0Uoi pic.twitter.com/Ak2yI4zFvj — MEB (@tcmeb) July 28, 2020

TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sonuçlara itiraz süreci başlayacak. İtirazların değerlendirilerek kararın açıklanmasının arından ise tercihler alınmaya başlayacak.

Atama takvimine göre tercihler 31 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında alınacak.