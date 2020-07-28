Son dakika: Anne ve babasının kabirlerini ziyaret eden Başkan Erdoğan bayram uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

KURBAN BAYRAMI UYARISI



Başkan Erdoğan Kabir ziyaretinin ardından kısa bir açıklamada bulundu:

"Her şeyden önce tüm milletimin, İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğin müjdecisidir.

İnsanlığın sıkıntı yaşadığı böyle bir dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir.

Aynı zamanda kurbanla beraber fakri fukara, dar gelirli, yoksul kurbanlarımızın etiyle de evler şenlenecektir.

Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camii'mizin açılışıyla örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde.

Ben bu vesile ile tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.

Ama Koronavirüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum.

Özellikle temizlik, maske, mesafeye çok dikkat edeceğiz.

Limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım."