Son dakika: Mersin'de korkutan deprem! Adana'da da hissedildi! 28 Temmuz son depremler

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.05'te yerin 34 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, Adana başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

28 TEMMUZ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2020.07.28 12:05:43 36.8130 35.0848 16.0 -.- 3.3 3.1 COPLU-TARSUS (MERSIN)

2020.07.28 11:51:51 37.6778 29.4007 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI)

2020.07.28 11:08:47 35.8657 29.8025 14.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2020.07.28 09:32:17 35.4210 26.7653 7.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2020.07.28 08:59:54 40.7213 27.3505 7.9 -.- 2.1 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG)

2020.07.28 08:01:25 38.6070 39.5793 7.0 -.- 3.1 3.3 YUKARIBAG-(ELAZIG)

2020.07.28 07:53:16 38.9700 27.8908 6.9 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

2020.07.28 07:19:43 38.4128 39.1167 11.0 -.- 1.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.28 06:27:28 36.7847 37.1330 14.9 -.- 1.4 -.- YENIYURT-POLATELI (KILIS)

2020.07.28 06:19:57 40.8023 25.6020 9.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2020.07.28 06:12:48 38.8162 27.0297 16.0 -.- 2.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR)

2020.07.28 06:11:12 38.8188 27.1003 10.5 -.- 2.6 -.- KARAKOY-ALIAGA (IZMIR)

2020.07.28 04:26:36 35.0562 27.1172 7.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2020.07.28 03:15:33 39.1402 41.7285 12.1 -.- 1.9 -.- UNALDI-VARTO (MUS)

2020.07.28 01:29:17 38.2618 38.7930 2.6 -.- 2.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.28 00:46:18 39.2087 29.2837 6.6 -.- 1.5 -.- HAMAMKOY-HISARCIK (KUTAHYA)