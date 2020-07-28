Son dakika: 4 askerimiz şehit olmuştu! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkinde devrildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada "2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.
Olay yerine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Araçta teknik arıza olduğu ve frenin boşaldığı bilgisi var" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.