28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 4 askerimiz şehit olmuştu! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Son dakika: 4 askerimiz şehit olmuştu! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan , 'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
ABONE OL
Son dakika: 4 askerimiz şehit olmuştu! Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs yapıntı mahallesi zeytinlik mevkinde devrildi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada "2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Olay yerine giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'de açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Araçta teknik arıza olduğu ve frenin boşaldığı bilgisi var" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Son dakika: Mersinde askerleri taşıyan otobüs devrildi! Acı haber geldi: 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit SON DAKİKA: MERSİN'DE ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ! ACI HABER GELDİ: 2 OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE 4 ASKERİMİZ ŞEHİT
Milli Savunma Bakanı Akar: Araçta teknik arıza olduğu ve frenin boşaldığı bilgisi var MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: ARAÇTA TEKNİK ARIZA OLDUĞU VE FRENİN BOŞALDIĞI BİLGİSİ VAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA