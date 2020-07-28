Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? Eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler taban puanları 2020!
Üniversite taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığını araştırmaya başladılar. Üniversite heyecanı yaşayan öğrenciler tercih sürecinde bölümlerin puanlarını araştırmaya başladı. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2020 eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler taban puanları...
YKS 2020 tercih kılavuzu yayımlandı. Üniversite 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları açıklandı. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel bölümlerin taban puanları merak ediliyor. Büyük bir heyecanla YKS sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, bölümlerin taban puanları bilgisini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2020 YKS tercih kılavuzunda detaylar açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte 2020 eşit ağırlık, sözel, sayısal bölümler taban puanları...
EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL, SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI
2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Tercih kılavuzu içerisine üniversitelerin eşit ağırlık, sözel ve sayısal bölümler taban puanları açıklandı.
2 yıllık üniversiteler "Tablo-3"te, 4 yıllık üniversiteler "Tablo-4"te duyuruldu.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
220 YKS tercihleri 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecekler.
TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarınıve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de150 ve üzeri puan alanlartercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını,2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırasıönemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adayaait olacaktır.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılanÖzel Yetenek Sınavıyla Seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel YetenekSınavıyla Seçme yöntemi ise 5. maddede anlatılmaktadır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM'ce yerleştirilir.
Tablo 1A'da hangi puantüründe en az kaç puanalan adayların hangi yükseköğretim programlarını tercih edebilecekleri ya da yükseköğretim programlarına ön kayıt yaptırabilecekleri görülmektedir.
Tablo 6A ve 6B.1ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı/yakınalanda olduğu kabul edilen ek puanları ile yerleştirilebilecekleri lisans programlarını, Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve ek puanları ileyerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.
Tablo 6A'daveTablo 6B.1'de yer alan lisans programlarına, ilgiliortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden öncekayıt olan adaylar ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirileceklerdir. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar Tablo 6A'da veTablo 6B.1'de yer alan lisans programlarınaek puanlı yerleştirme puanlarıile yerleştirilmezler.Teknoloji Fakültelerinin / Sanat ve Tasarım Fakültelerinin / Turizm Fakültelerinin mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunları için ayrılan kontenjanlarına (M.T.O.K.), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo 6B.2'de belirtilen alan/dallarından mezun olan adaylar öncelikli olarak yerleştirilecektir. M.T.O.K. kontenjanlarınınboş kalması durumunda diğerortaöğretim kurumlarının diğer alan/dallarından mezun olan adaylar da tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede;ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır.Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.