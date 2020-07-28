ÖSYM, YKS 2020 güncel tercih kılavuzu yayımlandı. YKS tercih süreci için artık geri sayım başlarken tercih yapacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal üniversite taban puanlarını araştırıyor. Adaylar TC Kimlik veya aday şifreleri ile tercih yapabilecekler. Açıklanan yeni listeler ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ÖSYM güncel tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal üniversite taban puanları başarı sıralamaları...

2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI

Bu yıla ait 2020 YKS taban puanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmazken adaylar 2019 yılı lisans ve önlisans yani 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile şimdiden tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercihlerin Ağustos ayında başlayacağı bilinirken kılavuzun yayımlanması için gözler ÖSYM'deydi.