ÖSYM güncel tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal üniversite taban puanları başarı sıralamaları
ÖSYM güncel tercih kılavuzu son dakika olarak açıklandı. Adaylar 6-14 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. YKS sonuçları milyonlarca vatandaşın tek gündemi haline geldi. Tercih maratonun başlamasının ardından sayısal, sözel ve eşit ağırlık üniversite taban puanları araştırılmaya başlandı. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal üniversite taban puanları başarı sıralamaları...
ÖSYM, YKS 2020 güncel tercih kılavuzu yayımlandı. YKS tercih süreci için artık geri sayım başlarken tercih yapacak öğrenciler 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal üniversite taban puanlarını araştırıyor. Adaylar TC Kimlik veya aday şifreleri ile tercih yapabilecekler. Açıklanan yeni listeler ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ÖSYM güncel tercih kılavuzu 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık, sayısal üniversite taban puanları başarı sıralamaları...
2020 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI
Bu yıla ait 2020 YKS taban puanları henüz ÖSYM tarafından açıklanmazken adaylar 2019 yılı lisans ve önlisans yani 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ile şimdiden tercih listelerini hazırlamaya başladı. Tercihlerin Ağustos ayında başlayacağı bilinirken kılavuzun yayımlanması için gözler ÖSYM'deydi.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından gelen son açıklama şöyle;
"2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."
ÖSYM 2020 Üniversite kontenjanlarını ve taban puanları açıklandı! Kılavuz ve detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız...
2020 ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
YKS 2020 Üniversite taban puanları - kontenjanları - başarı sıralamaları: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu?
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.