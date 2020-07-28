28 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberi... Genel Başkanı , " Genel Başkanı Kemal ’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. ’nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur" dedi.

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Giriş Tarihi: 28.07.2020
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Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır. Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ı masum gösterme çabası tam bir garabet halidir. Osman Kavala'nın suçsuzluğunu iddia etmesi akıl tutulması, ahlak yoksunluğudur" dedi.

detaylar gelecek...

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