01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Kasapoğlu duyurdu: O başvurular başladı!

Son dakika haberi... , kapsamında 'ların projelerine, 35 milyon lira destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2020 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020
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BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU: O BAŞVURULAR BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kapsamında 8 başlıkta sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek çağrısına başvuruların başladığını duyurdu.

detaylar gelecek...

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