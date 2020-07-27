27 Temmuz 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terörün finans kaynağına darbe! "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Son dakika: Terörün finans kaynağına darbe! "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haberi... 'de terör örgütü 'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 "nda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.07.2020
ABONE OL
Son dakika: Terörün finans kaynağına darbe! Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" sürüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesine bağlı Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsalında iki gün önce operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya finansman sağlanması amacıyla dere yatağına gizlenmiş 80 kilo 630 gram eroin buldu.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi "YILDIRIM-2 CİLO OPERASYONU"NDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika: Yıldırım 2 Cilo” operasyonunun devamı gelecek mi? Cilonun önemi ne? Coşkun Başbuğ, perde arkasını A haberde anlattı SON DAKİKA: "YILDIRIM 2 CİLO" OPERASYONUNUN DEVAMI GELECEK Mİ? CİLO'NUN ÖNEMİ NE? COŞKUN BAŞBUĞ, PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI
Son dakika: PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatı başladı SON DAKİKA: PKK'YA KARŞI "YILDIRIM-2 CİLO" HAREKATI BAŞLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA