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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:05
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