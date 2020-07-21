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"Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 17:05
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Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

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Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyon kapsamında 20 Temmuz'da merkeze bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında 3 PKK'lı teröristin yakın hava desteği sonucu silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

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Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

"Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde Kırkpınar Deresi mevkisinde eylem yapmak üzere kullanılan 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 100 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 sırt çantası, sağlık çantası, 12 alıcı sistem, 2 verici sistem, 10 elektrikli fünye, 20 büyük pil, 30 metre kablo, 400 gram barut, akım ölçer ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

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Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yıldırım-2 Cilo Operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

İŞTE DEV HAREKATTAN FOTOĞRAFLAR...