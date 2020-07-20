İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldı. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında "Yıldırım 2 Cilo" operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunup operasyonun perde arkasını anlattı.

İşte başbuğ'un açıklamalarından satır başları;



DEVLET SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yazın başında ulusa seslenişinde kurduğu çok kritik bir cümle vardı o da şuydu terörle mücadele kararlılıkla devam edecek. Zannediyorum bu yazın sonunda artık terörü ülke gündeminde çıkaracağız diye kurmuş olduğu çok net bir cümle vardı. Ve şimdi o hedefe doğru koşmak üzere bütün devlet seferber olmuş durumda. Gerçekten terörle mücadelede artık son 40 yılda hiç görülmedik bir noktaya gelmiş durumdayız. Kıran Harekatı ile başlayan ardından Pençe'ye evrilen herkesin yurt içi beklediği yurt dışına da sıçrayan bir mücadeleyi konuşuyoruz.

YENİ EVRİLMELER GÖRECEĞİZ

Yeni evrilmeler göreceğiz operasyon ve harekatlarda keza Cudi ile başlayan Cilo'ya evrilen operasyonu ben bu kapsamda değerlendiriyorum. Cilo'da kalır mı? Kalmayacağını ben şimdiden müjdeleyebilirim.