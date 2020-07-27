27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: 3 terörist gözaltına alındı

Son dakika haberine göre (), , ve bölgelerinde toplam 3 teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: 3 terörist gözaltına alındı

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Barış Pınarı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ'lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 1 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK-YPG’li etkisiz hale getirdi MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3 PKK-YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

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