İpsala Gümrük Kapısı’nda vardiyalı rüşvet çarkı

600 EURO'LUK TALEP

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Gümrük Muayene Memuru Emre G., kapıda rüşvet sisteminin kurulduğunu iddia ederek "Müdür Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'nun bizden para talebi olduğunu öğrendim. Müdürün 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 Euro para talebi oldu. Bu parayı muayene memuru Ahmet Ç. aracılığı ile Mısırlıoğlu'na vermemiz söylendi" dedi. Emre G. ifadesinin devamında, kurulan sistemin ayrıntılarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Müdür Mısırlıoğlu TIR çıkış peronunda ikişer şer kişilik üç vardiya halinde 6 gümrük tescil memuru seçti. Mısırlıoğlu'nun, benim de aralarında bulunduğumu 6 memurdan her 15 günde bir her bir vardiyadan 600 Euro talep ettiğini ve bu paranın Ahmet Ç. aracılığı ile kendisine verildiğini öğrendim."

YABANCI TIR'LARDAN ALDIK

Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan memur Nedim Y. ise ifadesinde "Ben ve Emre, Mustafa Kemal Mısırlıoğlu'na verilmek üzere ayda toplam 600 Euro olmak üzere gelen TIR'lardan para topluyorduk. Belirli TIR'lardan para talep ediyorduk. Bu tırlar genellikle yabancı plakalı TIR'lardı Böyle bir oluşum içindeydim" bilgisini verdi.