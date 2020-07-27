Son dakika: Mersin'de otobüs kazası! Vali Ali İhsan Su, son gelişmeleri A Haber'e anlattı

Son dakika haberi... Mut ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Mersin valisi Ali İhsan Su, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak son gelişmeleri aktardı. Su, "10 askerimiz ağır yaralı. Yaralılar hava ambulansı ile hastaneye taşındı." ifadelerini kullandı.

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.,

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.