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Son dakika haberi | Ankara'da DKP-BÖG operasyonu: 2 gözaltı

'da, / (/) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 27.07.2020 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
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Son dakika haberi | Ankara'da DKP-BÖG operasyonu: 2 gözaltı

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilen 4 DKP/BÖG üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu sabah şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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