Son dakika haberi | Ankara'da DKP-BÖG operasyonu: 2 gözaltı
Ankara'da, Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde ikna çalışmaları neticesinde teslim olan ve etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt üyelerinin ifadeleri ve teşhis işlemleri ile tespit edilen 4 DKP/BÖG üyesinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu sabah şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.