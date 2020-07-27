Konya’da dehşet anları! Park kavgasında eniştesini öldürdü

İddiaya göre Seyit Ali Y. ve komşusu olan eniştesi Nevzat Akkoyun ile evinin önüne araç park ettiği nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma, aile fertlerinin de katılması üzerine kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA DEHŞET SAÇTI

Çıkan kavgada Seyit Ali Y., bıçakla eniştesi Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun, aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun göğsünden bıçakla hafif yaralandı.

HAYATA VEDA ETTİ

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Seyit Ali Y. ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hasan Hüseyin Y. ve damadı Selçuk Recep K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.