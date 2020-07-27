2 yıllık sözel bölüm puanları 2020! 2 yıllık sözel bölümler...
2 yıllık sözel bölüm puanları 2020! ÖSYM'nin son dakika olarak YKS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından, üniversite hayali kuran öğrenciler bölümlerin taban ve tavan puanlarını araştırmaya başladı. Sözel bölümü tercih edecek öğrenciler için listeler yayımlanmıştı. İşte 2 yıllık sözel bölüm puanları 2020! 2 yıllık sözel bölümler...
2 yıllık sözel bölüm puanları 2020! 2 yıllık sözel bölümler hangileri? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları açıklandı. Üniversite hayatına sözel bölümlerde devam etmek isteyen öğrenciler, üniversite bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Birçok bölümün olduğu alanda öğrenciler, hayalini kurduğu mesleği tercih etmeye çalışacaklar. Peki, 2 yıllık sözel bölüm puanları 2020! 2 yıllık sözel bölümler...
SÖZEL PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ 2020
Sözel puanını kullanarak YKS tercihini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday şimdiden sözel puanla öğrenci alan bölüm ve üniversiteleri araştırmaya başladı. Bu puan türü; ilk oturum olan TYT sınavında, Türk Dili Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerinin sonuçları baz alınarak hesaplanır.
SÖZEL PUAN İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER – TABAN PUANLARI – BAŞARI SIRALAMALARI!
2 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve taban puanları için tıklayınız...
4 yıllık Sözel bölümler başarı sıralamaları ve taban puanları için tıklayınız...
Henüz bu yılın punları açıklanmadığı için 2019 puanları baz alınmaktadır.
Sözel Test Ağırlıkları – TYT
Türkçe: %13
Sosyal Bilimler: %7
Temel Matematik: %13
Fen Bilimleri: %7
Sözel Test Ağırlıkları – AYT
Türk Dili ve Edebiyat Sosyal Bilimler – 1
Türk Dili ve Edebiyatı: %18
Tarih-1: %7
Coğrafya-1 %5
Sosyal Bilimler – 2
Tarih-2: %8
Coğrafya-2: %8
Felsefe Grubu: %9
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: %5
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından aktarılan bilgiye göre YKS sonuçlarının yarın yani 28 Temmuz Salı günü açıklanacağı ifade edilmişti fakat bu sabah erken saatlerde milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS sonuçları açıklandı.
ÖSYM 2020 YKS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
Üniversite adayları tercihlerini 6 Ağustos ile 14 Ağustos arasında yapabilecek.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN
YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353