KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi ücretlerle ilgili sayfasında şu açıklamayı gerçekleştirmiş;

"Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2020-2021 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 110.000 TL'dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 151.250 TL'dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 110.000 TL'dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.