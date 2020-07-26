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MSB'den Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) çok sert ve net bir açıklama geldi. Bakanlık, "'ın Selanik kentinde 'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 26.07.2020 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020
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MSB'den Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den 'daki büyük Türk Bayraklı provokasyona çok sert tepki geldi.

"LANETLİYORUZ..."

, "Yunanistan'ın Selanik kentinde 'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZA UZANAN KİRLİ ELLER KIRILIR"

Öte yandan MSB, "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." dedi.

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