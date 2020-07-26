MSB'den Yunanistan’ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasına çok sert tepki
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) çok sert ve net bir açıklama geldi. Bakanlık, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.
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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den Yunanistan'daki büyük Türk Bayraklı provokasyona çok sert tepki geldi.
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'den Yunanistan'daki büyük Türk Bayraklı provokasyona çok sert tepki geldi.
"LANETLİYORUZ..."
Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk Bayrağı'nın yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.
"ŞANLI BAYRAĞIMIZA UZANAN KİRLİ ELLER KIRILIR"
Öte yandan MSB, "Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı Bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır." dedi.