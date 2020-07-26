Amanoslarda PKK sığınağında yaşam malzemeleri ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Amanoslar bölgesinde, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando timlerince sürdürülen arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen bir noktada toprağa gömülü sığınaklar bulundu.

Çevre güvenliği alınarak yapılan aramada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.



Malzemelerin imha edildiği, bölgede arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.