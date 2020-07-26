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İşte MİT'in yeni kalesi! Her türlü saldırıya hazırlıklı

İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası, bugün yapılacak törenle hizmete açılacak. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2020
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İşte MİT'in yeni kalesi! Her türlü saldırıya hazırlıklı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın saat 15.00'te Maslak'ta açılacak yeni binasının açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, MİT'in en önemli ünitelerinden biri olduğu belirtilen İstanbul Bölge Başkanlığı binasının, giderek büyüyen personel kapasitesi ve artan faaliyet alanlarını karşılayacak düzeyde.

Söz konusu inşaatın Milli İstihbarat Teşkilatının fiziksel imkanlarını, istihbarı kapasitesiyle uyumlu hale getirme hedefi çerçevesinde Ocak 2020'de açılışını yaptığı ana karargah binasından sonra ikinci önemli açılış olduğu ifade edilirken, teşkilatın projeyi tasarlarken, tarihin her döneminde stratejik öneme sahip olan İstanbul'un istihbarı çalışmalar açısından oynadığı rolü dikkate aldığı kaydedildi.

Ankara'daki "KALE" adlı binaya benzer şekilde yatay bir mimari ile inşa edilen binada, kompartımantasyon ve koordinasyon dengesi azami düzeyde gözetilerek ortak çalışmalar amacıyla çok sayıda toplantı salonu tasarlandı. Modern ve akıllı bir bina olarak inşa edilen yapıda, yerleşke içinde geniş bir konferans salonu, atış poligonu ve spor merkezleri de bulunuyor.

Öte yandan, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın maksimum güvenliği sağlayacak şekilde tasarlandığı ve her türlü kara ve hava saldırılarına karşı koyabilecek bir tahkimata sahip olduğu da bildirildi.

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